Lunedì 29 giugno, alle ore 12:00 italiane, Andrey Rublev e Roman Safiullin si affronteranno nel primo turno di Wimbledon 2026, in una delle sfide più interessanti del tabellone maschile nella giornata inaugurale del torneo. Il tennista russo, numero di riferimento del circuito ormai da diverse stagioni, vuole iniziare nel migliore dei modi il suo cammino sui prati londinesi, ma dall'altra parte della rete troverà un avversario che su questa superficie ha già dimostrato di poter sorprendere anche giocatori di alto livello. Per scoprire dove seguire il match in diretta TV e streaming e non perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.

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L'incontro promette equilibrio soprattutto perché entrambi arrivano a Wimbledon con motivazioni importanti. Rublev vuole confermare il proprio status di giocatore da top 10 e riscattare un avvio di stagione sull'erba poco brillante, mentre Safiullin spera di ritrovare proprio a Londra il torneo che, negli ultimi anni, gli ha regalato le soddisfazioni più importanti della carriera.

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Dove vedere Rublev-Safiullin in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Andrey Rublev ha vissuto una stagione caratterizzata da alti e bassi. Pur senza esprimere il suo miglior tennis, è riuscito comunque a ottenere risultati importanti, tra cui l'approdo alla seconda settimana del Roland Garros, mantenendosi così nelle posizioni di vertice della classifica mondiale. L'avvicinamento a Wimbledon, però, non è stato particolarmente convincente. Il russo ha disputato un solo torneo ufficiale sull'erba, venendo eliminato al primo turno ad Halle, prima di prendere parte al Boodles Tennis Challenge, dove ha alternato una vittoria e una sconfitta nelle esibizioni.

Roman Safiullin, invece, sembra aver ritrovato fiducia dopo un lungo periodo complicato. La stagione 2025 e l'inizio del 2026 erano stati fortemente condizionati dagli infortuni, ma negli ultimi mesi il russo ha progressivamente recuperato brillantezza, tornando a disputare partite di alto livello. L'erba rappresenta probabilmente la superficie che meglio valorizza il suo tennis. Proprio a Wimbledon, nel 2023, Safiullin ha vissuto il momento più importante della carriera, raggiungendo i quarti di finale al debutto nel tabellone principale e ponendo le basi per il successivo ingresso tra i primi 40 del ranking mondiale. I precedenti tra Rublev e Safiullin sono inesistenti: quello di lunedì sarà infatti il loro primo confronto ufficiale.

Il tabellone di Wimbledon

Cosa aspettarsi dalla partita

Siamo soltanto all'inizio del circuito più iconico che regala il panorama tennistico internazionale. Per tutti gli scontri interessanti che possono potenzialmente esserci, ci aspettiamo un torneo davvero emozionante. Infatti, il secondo turno potrebbe subito regalare sfide molto interessanti: chi vincerà il match tra Rublev e Safiullin affronterà il vincente del confronto traNonostante ilfavorisca Andrey, il primo turno nasconde piùdi quanto possa sembrare. Safiullin è uno specialista dell'erba, arriva dalle qualificazioni con diverse partite nelle gambe e conosce molto bene le condizioni di gioco di Wimbledon, dove ha già dimostrato di poter spingersi fino alle fasi finali del torneo.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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