Il match più atteso di Wimbledon 2026 è arrivato. Venerdì 10 luglio, alle ore 16:30 italiane, Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno nella semifinale dello Slam londinese, in una partita che vale l'accesso all'ultimo atto del torneo. Da una parte c'è il campione in carica e attuale numero uno del mondo, deciso a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa; dall'altra il tennista più vincente nella storia dei tornei del Grande Slam, che a 39 anni continua a inseguire nuovi record. Per scoprire dove vedere la partita in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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La sfida tra Sinner e Djokovic è ormai diventata una delle rivalità più importanti del circuito. Negli ultimi anni i due si sono affrontati spesso nei grandi appuntamenti e anche questa volta le aspettative sono altissime. L'italiano arriva con il favore del pronostico, ma il serbo ha dimostrato in più di un'occasione di saper alzare il livello proprio quando la posta in palio diventa più alta.

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Dove vedere Sinner-Djokovic in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale senza mai dare l'impressione di essere realmente in difficoltà, anche se il suo cammino è stato meno dominante rispetto a quanto aveva abituato negli ultimi Slam. Il numero uno del mondo ha vinto tutte le sue partite con autorità, ma gli avversari sono riusciti più spesso del previsto a restare in partita, costringendolo a disputare set più equilibrati. Un dettaglio insolito per un giocatore che negli ultimi anni ha costruito molti dei suoi successi imponendo ritmi altissimi fin dalle prime battute. Nonostante questo, Sinner resta uno dei principali favoriti per la conquista del titolo.

Novak Djokovic arriva invece alla semifinale dopo una prova di straordinaria resistenza. Nei quarti di finale il serbo ha superato Felix Auger-Aliassime al termine di una maratona di oltre cinque ore, la partita più lunga mai disputata nei quarti di finale di Wimbledon e anche il match più lungo della sua carriera ai Championships. Un successo che conferma ancora una volta la sua incredibile capacità di esaltarsi nei grandi appuntamenti, nonostante il passare degli anni. Resta però da capire quanto quella lunghissima battaglia possa incidere dal punto di vista fisico. A 39 anni recuperare energie dopo uno sforzo simile non è semplice e affrontare il numero uno del mondo richiede una condizione pressoché perfetta.

Anche i precedenti raccontano l'evoluzione di questa rivalità. Dopo aver perso i primi tre confronti, Sinner ha progressivamente preso le misure al campione serbo e si presenta alla semifinale avanti 6-5 negli scontri diretti ufficiali, grazie anche alle cinque vittorie consecutive ottenute negli ultimi incroci.

Cosa aspettarsi dalla partita

Sinner parte con un leggero vantaggio, soprattutto per le condizioni fisiche con cui arriva all'appuntamento. Il numero uno del mondo ha gestito bene le energie durante il torneo e potrebbe beneficiare della stanchezza accumulata da Djokovic dopo la durissima battaglia dei quarti di finale. Il serbo, però, resta uno dei giocatori più pericolosi di sempre quando si parla di tornei del Grande Slam.

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