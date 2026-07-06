Dopo aver superato senza particolari difficoltà gli ottavi di finale, Jannik Sinner torna in campo martedì 7 luglio alle ore 14:00 italiane per affrontare Jan-Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon 2026. L'obiettivo dell'azzurro è conquistare un altro posto tra i migliori quattro del torneo, ma il tedesco arriva a questo appuntamento nel miglior momento della sua stagione e dopo un percorso ricco di rimonte che gli ha restituito fiducia. Per scoprire dove vedere la partita in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Sinner parte naturalmente con i favori del pronostico, forte della prima posizione del ranking mondiale e dei precedenti a suo favore. Struff, però, ha dimostrato di poter essere un avversario molto pericoloso sull'erba grazie al suo servizio e a un gioco particolarmente efficace su questa superficie. Inoltre, le elevate temperature previste durante la giornata potrebbero rappresentare un fattore da non sottovalutare nel corso dell'incontro.

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Dove vedere Sinner-Struff in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Jannik Sinner si presenta ai quarti di finale dopo un percorso molto convincente. Negli ottavi ha superato con autorità il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del ranking mondiale e alla sua prima esperienza nella seconda settimana di uno Slam, imponendosi in tre set senza mai dare l'impressione di poter perdere il controllo della partita. 'unico vero interrogativo continua a riguardare la condizione fisica. Negli ultimi mesi, infatti, Sinner ha accusato qualche problema soprattutto nelle giornate più calde, come era già accaduto agli Australian Open e al Roland Garros.

Dall'altra parte della rete ci sarà un Jan-Lennard Struff rigenerato. Il tedesco è stato protagonista di una splendida cavalcata ai Championships, dimostrando grande carattere in ogni turno. In tutte le partite disputate si è trovato almeno una volta in situazione di svantaggio, riuscendo però sempre a reagire. L'impresa più significativa è arrivata contro Hubert Hurkacz, ex semifinalista del torneo, battuto dopo una straordinaria rimonta da due set sotto.

I precedenti sorridono a Sinner, avanti 3-0 negli scontri diretti. Tutte le sfide si sono disputate nel 2024, ma l'unico confronto sull'erba è stato molto più equilibrato di quanto racconti il bilancio: ad Halle, infatti, Struff riuscì a strappare un set all'azzurro prima di arrendersi al terzo parziale.

Cosa aspettarsi dalla partita

, ma difficilmente sarà una partita semplice. Struff dispone di uno dei servizi più efficaci del circuito e sull'erba riesce spesso a rendere moltola vita ai migliori. Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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