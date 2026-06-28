Lunedì 29 giugno, con inizio previsto alle ore 12:00 italiane, Marco Trungelliti e Martin Damm si sfideranno nel primo turno di Wimbledon 2026, dando il via al loro cammino nel torneo più prestigioso del circuito. Si tratta di un incontro particolarmente interessante perché mette di fronte due giocatori arrivati al tabellone principale attraverso percorsi molto diversi: da una parte l'esperienza dell'argentino Trungelliti, dall'altra la crescita costante del giovane statunitense Damm, sempre più vicino a imporsi stabilmente nel circuito maggiore. Per non perdere neanche uno scambio del match, continua a leggere l'articolo per scoprire dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

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Entrambi arrivano a questo appuntamento con motivazioni importanti. Trungelliti, dopo anni trascorsi a inseguire la qualificazione agli Slam passando dalle difficili sfide dei turni preliminari, può finalmente affrontare Wimbledon da protagonista grazie all'ingresso diretto nel tabellone principale, conquistato con una stagione estremamente positiva sulla terra battuta. Dall'altra parte della rete ci sarà Martin Damm, uno dei giocatori che ha mostrato i maggiori progressi sui campi veloci nel corso del 2026.

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Dove vedere Trungelliti-Damm in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Per Marco Trungelliti questa partecipazione rappresenta quasi una liberazione. Nel corso della carriera, infatti, Wimbledon è stato spesso sinonimo di delusioni, soprattutto nelle qualificazioni, dove ha raccolto nove eliminazioni nelle ultime dieci partecipazioni. Proprio per questo motivo l'accesso diretto al main draw assume un valore ancora più significativo. Il tennista argentino ha costruito il suo ranking grazie a un'eccellente stagione sulla terra rossa, riuscendo finalmente a entrare tra i migliori cento giocatori del mondo. Anche al Roland Garros ha saputo sfruttare l'opportunità, vincendo il match d'esordio in tre set e confermando di poter essere competitivo anche nei grandi appuntamenti.

Martin Damm arriva invece a Wimbledon con sensazioni decisamente positive. Il tennista statunitense ha costruito gran parte della propria crescita proprio sulle superfici rapide, come dimostrato dalla splendida cavalcata a Montpellier, dove è partito dalle qualificazioni fino a raggiungere la semifinale. Anche durante la stagione sull'erba ha confermato segnali incoraggianti, vincendo sette delle undici partite disputate tra tornei Challenger, qualificazioni ATP e competizioni del circuito maggiore.

Il tabellone di Wimbledon

Cosa aspettarsi dalla partita

Siamo soltanto all'inizio del circuito più iconico che regala il panorama tennistico internazionale. Per tutti gli scontri interessanti che possono potenzialmente esserci, ci aspettiamo un torneo davvero emozionante. Chi riuscirà a superare il primo turno affronterà nel secondo round il vincente della sfida tra il francesee l'ingleseCi si può quindi aspettare una sfida, soprattutto nelle fasi iniziali, confavorito grazie alle sue qualità sull'erba ma costretto comunque a mantenere alta l'attenzione contro un avversario esperto e capace di sfruttare ogni minima occasione. I dettagli e l'efficacia nei turni di servizio potrebbero fare la differenza in un incontro che promette equilibrio e spettacolo sin dai primi punti.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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