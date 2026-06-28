Lunedì 29 giugno, alle ore 18:00 italiane, Yibing Wu e Novak Djokovic si affronteranno nel primo turno di Wimbledon 2026, valido per i sessantaquattresimi di finale dello Slam londinese. Per il fuoriclasse serbo si tratta dell'esordio in un torneo che lo ha visto spesso protagonista e dove andrà a caccia dell'ottavo titolo in carriera, un traguardo che gli consentirebbe di avvicinarsi ulteriormente ai grandi record della manifestazione. Dall'altra parte della rete ci sarà il cinese Yibing Wu, chiamato a una vera e propria impresa contro uno dei migliori giocatori di sempre. Per scoprire dove seguire il match in diretta TV e streaming e non perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.

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L'incontro mette di fronte due tennisti che arrivano a Wimbledon con aspettative completamente diverse. Djokovic parte tra i principali favoriti per la vittoria finale, mentre Wu cercherà soprattutto di sfruttare l'occasione per misurarsi contro un campione che ha scritto la storia del tennis moderno. L'erba, inoltre, rappresenta una superficie sulla quale il serbo ha costruito gran parte dei propri successi, rendendo ancora più complicato il compito del suo avversario.

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Dove vedere Wu-Djokovic in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Yibing Wu ha dovuto fare ancora una volta i conti con diversi problemi fisici nel corso della stagione, ma nonostante le difficoltà è riuscito comunque a raccogliere risultati incoraggianti nei primi mesi dell'anno. Sul cemento ha chiuso con un bilancio di 10 vittorie e 6 sconfitte, mentre sulla terra battuta ha confermato una buona continuità con un record di 9 successi e 4 ko. Il passaggio sull'erba, però, non ha prodotto gli stessi risultati. Il tennista cinese ha infatti perso tre delle quattro partite disputate sulla superficie, arrendendosi anche contro avversari sulla carta abbordabili come Thijs Boogaard, Remy Bertola e Jan Choinski. Anche i precedenti a Wimbledon non sorridono a Wu. L'unica partecipazione nel tabellone principale risale al 2023 e si concluse con un'eliminazione al primo turno.

Dall'altra parte c'è un Novak Djokovic che arriva a Londra con grande voglia di riscatto. Al Roland Garros sembrava essersi aperta una straordinaria occasione per conquistare il venticinquesimo titolo Slam della carriera, complice l'assenza di Carlos Alcaraz e l'eliminazione anticipata di Jannik Sinner. Il serbo, però, non è riuscito a sfruttare l'opportunità, subendo una clamorosa rimonta da Joao Fonseca dopo essersi portato avanti di due set. Una sconfitta che ha fatto rumore soprattutto per come è maturata, considerando che Djokovic ha costruito gran parte della propria leggenda proprio sulla capacità di ribaltare situazioni complicate, e non certo di farsi recuperare un vantaggio così consistente.

Il tabellone di Wimbledon

Cosa aspettarsi dalla partita

Siamo soltanto all'inizio del circuito più iconico che regala il panorama tennistico internazionale. Per tutti gli scontri interessanti che possono potenzialmente esserci, ci aspettiamo un torneo davvero emozionante. Infatti, chi riuscirà a vincere il primo round di questo Wimbledon, molto probabilmente Djokovic, affronterà il vincente della sfida tra il francesee il greco, regalando già un match ad alta intensità nonostante siano soltanto le battute iniziali.Sulla carta il pronostico sembra avere davvero pochi margini di incertezza.dispone di un'esperienza nettamente superiore, conosce perfettamente le condizioni di gioco die possiede tutte le qualità per imporre fin dai primi game il proprio ritmo. Se il servizio dovesse funzionare come nelle sue migliori giornate, il serbo potrebbe gestire l'incontro senza concedere troppe opportunità al suo avversario.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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