I padroni di casa sono alla ricerca di punti per provare a rientrare in una corsa salvezza che sembra impossibile. Gli ospiti hanno sempre l’obiettivo di allungare sul Manchester City, pericolosamente vicino

Filippo Montoli 18 febbraio - 09:14

Mercoledì 18 febbraio va in scena l’anticipo della trentunesima giornata di Premier League tra Wolverhampton e Arsenal. La gara è in programma alle ore 21:00 allo stadio Molineux. I padroni di casa sono alla ricerca disperata di punti per provare a rientrare in una corsa salvezza che sembra impossibile. Gli ospiti hanno sempre l’obiettivo di allungare sul Manchester City, pericolosamente vicino. Ecco dove vedere Wolverhampton-Arsenal.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Wolverhampton-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la trentunesima giornata di Premier League e in programma alle ore 21:00 di mercoledì 18 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 255 del telecomando. Per chi interessato, è possibile seguire la sfida anche in streaming su Sky Go e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Wolverhampton, dopo aver infilato tre partite senza sconfitte tra dicembre e gennaio, è ripiombato nel caos. In campionato non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare, perdendo con Manchester City (2-0), Bournemouth (0-2) e Chelsea (1-3) e pareggiando con Newcastle (0-0) e Forest (0-0). Ha invece potuto sorridere nell’ultimo turno di Fa Cup, dove ha vinto per 1-0 sul campo del Grimsby.

L’Arsenal arriva dalla vittoria sul Wigan per 4-0 di Fa Cup, mentre in campionato ha pareggiato contro il Brentford per 1-1. Il Manchester City ne ha approfittato, accorciando a quattro punti. Se si guarda solo alla Premier League, i Gunners hanno vinto solo due delle ultime sei sfide. Oltre ai successi su Leeds (0-4) e Sunderland (3-0), sono arrivati te pareggi con Liverpool (0-0), Forest (0-0) e Brentford e una sconfitta con il Manchester United (2-3).

Le probabili formazioni — Edwards non potrà contare su due pedine importanti della rosa dei Wolves, ovvero Toti Gomes e Hwang Hee-Chan. Situazione peggiore per Arteta, che oltre alla giovane promessa Dowman ha fuori dai disponibili Merino, Odegaard, Havertz. In dubbio, invece, Calafiori e White. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Sá; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, J. Gomes, A. Gomes, Mané, H. Bueno; Armstrong, Arokodare. Allenatore: Rob Edwards.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.