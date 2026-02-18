derbyderbyderby streaming Wolverhampton-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

PREMIER LEAGUE

Wolverhampton-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Wolverhampton Arsenal dove vedere
I padroni di casa sono alla ricerca di punti per provare a rientrare in una corsa salvezza che sembra impossibile. Gli ospiti hanno sempre l’obiettivo di allungare sul Manchester City, pericolosamente vicino
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Mercoledì 18 febbraio va in scena l’anticipo della trentunesima giornata di Premier League tra Wolverhampton e Arsenal. La gara è in programma alle ore 21:00 allo stadio Molineux. I padroni di casa sono alla ricerca disperata di punti per provare a rientrare in una corsa salvezza che sembra impossibile. Gli ospiti hanno sempre l’obiettivo di allungare sul Manchester City, pericolosamente vicino. Ecco dove vedere Wolverhampton-Arsenal.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Wolverhampton-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita valida per la trentunesima giornata di Premier League e in programma alle ore 21:00 di mercoledì 18 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 255 del telecomando. Per chi interessato, è possibile seguire la sfida anche in streaming su Sky Go e su NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

Il Wolverhampton, dopo aver infilato tre partite senza sconfitte tra dicembre e gennaio, è ripiombato nel caos. In campionato non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare, perdendo con Manchester City (2-0), Bournemouth (0-2) e Chelsea (1-3) e pareggiando con Newcastle (0-0) e Forest (0-0). Ha invece potuto sorridere nell’ultimo turno di Fa Cup, dove ha vinto per 1-0 sul campo del Grimsby.

L’Arsenal arriva dalla vittoria sul Wigan per 4-0 di Fa Cup, mentre in campionato ha pareggiato contro il Brentford per 1-1. Il Manchester City ne ha approfittato, accorciando a quattro punti. Se si guarda solo alla Premier League, i Gunners hanno vinto solo due delle ultime sei sfide. Oltre ai successi su Leeds (0-4) e Sunderland (3-0), sono arrivati te pareggi con Liverpool (0-0), Forest (0-0) e Brentford e una sconfitta con il Manchester United (2-3).

Wolverhampton-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
PARIGI, FRANCIA - 7 MAGGIO: Jurrien Timber dell'Arsenal viene consolato da Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, a tempo pieno dopo la sconfitta della squadra e la successiva eliminazione dopo la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2024/25 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC al Parc des Princes il 7 maggio 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Edwards non potrà contare su due pedine importanti della rosa dei Wolves, ovvero Toti Gomes e Hwang Hee-Chan. Situazione peggiore per Arteta, che oltre alla giovane promessa Dowman ha fuori dai disponibili Merino, Odegaard, Havertz. In dubbio, invece, Calafiori e White. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Sá; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, J. Gomes, A. Gomes, Mané, H. Bueno; Armstrong, Arokodare. Allenatore: Rob Edwards.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

Leggi anche
Levante-Villarreal, recupero di Liga: streaming gratis e diretta TV
Catania-Trapani, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA