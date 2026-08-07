Il Molineux Stadium ospita la sfida tra Wolverhampton Wanderers e Port Vale, valida per il primo turno della Carabao Cup. Il calcio d'inizio è in programma venerdì 7 agosto alle ore 20:45. I Wolves iniziano una nuova era dopo la retrocessione dalla Premier League, mentre il Port Vale sogna il colpo contro un avversario di categoria superiore. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI WOLVERHAMPTON-PORT VALE CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

Il Wolverhampton apre ufficialmente la stagione con il debutto di César Peixoto sulla panchina dei Wolves. Il precampionato ha lasciato segnali positivi, culminati con il netto successo contro il Racing Santander, e il tecnico portoghese vuole partire con il piede giusto prima dell'esordio in Championship. La rosa ha ritrovato diversi giocatori rientrati dai prestiti e punta a ritrovare entusiasmo dopo una stagione complicata.

Il Port Vale si presenta invece a Molineux forte di una preparazione estiva convincente. La formazione di Jon Brady ha chiuso il precampionato senza sconfitte, ottenendo risultati incoraggianti anche contro avversari di categoria superiore. Dopo la retrocessione in League Two, la Carabao Cup rappresenta l'occasione ideale per misurare il livello della squadra.

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Probabili formazioni di Wolverhampton-Port Vale

Il Wolverhampton dovrebbe schierare una formazione molto competitiva. Peixoto sembra intenzionato ad affidarsi al 4-2-3-1 con Armstrong terminale offensivo, sostenuto da Gomes, Lopez e Mané. In mezzo al campo spazio alla fisicità di André e Munetsi.

Il Port Vale dovrebbe rispondere con un assetto offensivo, confermando gran parte dell'undici che ha superato il Blackpool nell'ultima amichevole. In attacco possibile spazio al tridente formato da Watters, Faal e Gordon.

Wolverhampton (4-2-3-1): Bentley; Trippier, Mosquera, Toti Gomes, Hugo Bueno; André, Munetsi; Rodrigo Gomes, Fer Lopez, Mané; Armstrong.

Port Vale (4-3-3): Smith; Gabriel, Montsma, Humphreys, Headley; Walters, Hall, Byers; Watters, Faal, Gordon.

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