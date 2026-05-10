La serie di semifinale della Western Conference entra subito in una fase delicata risultato di 2-1, mentre i San Antonio Spurs si trovano costretti a inseguire.

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Il momento delle due squadre

Dal punto di vista statistico, le due squadre arrivano a questo incrocio con numeri molto simili in fase offensiva, ma con alcune differenze chiave nella gestione difensiva. San Antonio produce 110.7 punti a partita, subisce 100.7, distribuisce 24.5 assist, tira con il 47.8% dal campo e cattura 44.8 rimbalzi di media.

Minnesota risponde con 110.9 punti segnati, ma concede di più con 106.7 punti subiti, accompagnati da 25.1 assist, 46.6% al tiro e 47 rimbalzi a gara. Il confronto evidenzia due squadre molto vicine per capacità offensiva, ma con i texani più solidi sul piano difensivo.

Il tema tecnico principale della serie ruota attorno a Victor Wembanyama: per San Antonio sarà fondamentale non solo il suo impatto difensivo, ma anche la capacità di trasformarlo in una risorsa offensiva costante. Dall’altra parte, Minnesota proverà a replicare l’intensità fisica di Gara 1, cercando di abbassare il ritmo e forzare gli Spurs a soluzioni meno pulite.

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