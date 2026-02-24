Il Racecourse Ground si prepara a vivere una serata che può influenzare in modo significativo la parte finale della stagione. Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 20:45, giocano Wrexham-Portsmouth in una sfida che mette in palio punti fondamentali per obiettivi diversi ma ugualmente cruciali: i padroni di casa vogliono difendere il loro posto nei playoff, mentre gli ospiti cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.
La diretta streaming
Wrexham-Portsmouth: il Racecourse Ground si accende, scopri come vederla
Dove vedere Wrexham-Portsmouth in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Momento Wrexham—
Il Wrexham arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo una vittoria spettacolare per 5-3 contro l’Ipswich Town, una delle squadre più competitive del campionato. Questo successo ha evidenziato il carattere e la qualità offensiva della formazione gallese, capace di reagire nei momenti difficili e ribaltare situazioni complicate. Attualmente al sesto posto con 51 punti, il Wrexham occupa l’ultima posizione utile per accedere ai playoff. La squadra ha dimostrato grande solidità nel corso della stagione e sta confermando la propria competitività anche dopo la recente promozione.
Momento Portsmouth—
Il Portsmouth si presenta alla sfida con rinnovata fiducia dopo due vittorie consecutive, tra cui il convincente successo per 3-1 contro il Millwall in trasferta. Questi risultati hanno consentito alla squadra di creare un margine di sicurezza sulla zona retrocessione, aumentando la fiducia e la stabilità del gruppo. Un aspetto particolarmente incoraggiante è il miglioramento della produzione offensiva: il Portsmouth ha mostrato maggiore efficacia sotto porta nelle ultime settimane, un elemento fondamentale per affrontare con maggiore serenità il finale di stagione.
Probabili formazioni Wrexham-Portsmouth—
Il Wrexham dovrebbe schierarsi con Okonkwo tra i pali, protetto dalla difesa a tre composta da Cleworth, Hyam e Doyle. A centrocampo Kabore, Dobson, O’Brien e Thomason avranno il compito di gestire ritmo e copertura. In attacco spazio al tridente formato da Windass, Moore e Rathbone.
Il Portsmouth dovrebbe rispondere con Schmid in porta, difeso da Devlin, Poole, Ogilvie e Swanson. In mediana Pack e Adams garantiranno equilibrio, mentre Caballero, Swift e Alli agiranno sulla trequarti a supporto dell’unica punta Bishop.
Wrexham (3-4-3): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; I. Kabore, Dobson, O'Brien, Thomason; Windass, Moore, Rathbone.
Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Caballero, Swift, Alli; Bishop.
© RIPRODUZIONE RISERVATA