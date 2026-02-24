Wrexham Portsmouth probabili formazioni e preview Championship 24 febbraio 2026

Stefano Sorce 24 febbraio - 01:17

Il Racecourse Ground si prepara a vivere una serata che può influenzare in modo significativo la parte finale della stagione. Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 20:45, giocano Wrexham-Portsmouth in una sfida che mette in palio punti fondamentali per obiettivi diversi ma ugualmente cruciali: i padroni di casa vogliono difendere il loro posto nei playoff, mentre gli ospiti cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

Dove vedere Wrexham-Portsmouth in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento Wrexham — Il Wrexham arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo una vittoria spettacolare per 5-3 contro l’Ipswich Town, una delle squadre più competitive del campionato. Questo successo ha evidenziato il carattere e la qualità offensiva della formazione gallese, capace di reagire nei momenti difficili e ribaltare situazioni complicate. Attualmente al sesto posto con 51 punti, il Wrexham occupa l’ultima posizione utile per accedere ai playoff. La squadra ha dimostrato grande solidità nel corso della stagione e sta confermando la propria competitività anche dopo la recente promozione.

Momento Portsmouth — Il Portsmouth si presenta alla sfida con rinnovata fiducia dopo due vittorie consecutive, tra cui il convincente successo per 3-1 contro il Millwall in trasferta. Questi risultati hanno consentito alla squadra di creare un margine di sicurezza sulla zona retrocessione, aumentando la fiducia e la stabilità del gruppo. Un aspetto particolarmente incoraggiante è il miglioramento della produzione offensiva: il Portsmouth ha mostrato maggiore efficacia sotto porta nelle ultime settimane, un elemento fondamentale per affrontare con maggiore serenità il finale di stagione.

Probabili formazioni Wrexham-Portsmouth — Il Wrexham dovrebbe schierarsi con Okonkwo tra i pali, protetto dalla difesa a tre composta da Cleworth, Hyam e Doyle. A centrocampo Kabore, Dobson, O’Brien e Thomason avranno il compito di gestire ritmo e copertura. In attacco spazio al tridente formato da Windass, Moore e Rathbone.

Il Portsmouth dovrebbe rispondere con Schmid in porta, difeso da Devlin, Poole, Ogilvie e Swanson. In mediana Pack e Adams garantiranno equilibrio, mentre Caballero, Swift e Alli agiranno sulla trequarti a supporto dell’unica punta Bishop.

Wrexham (3-4-3): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; I. Kabore, Dobson, O'Brien, Thomason; Windass, Moore, Rathbone.

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Caballero, Swift, Alli; Bishop.

