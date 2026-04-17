Lo streaming gratis della gara Wrexham-Stoke City: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 11:16)

La Championship inglese propone una sfida interessante tra due squadre con ambizioni diverse: Wrexham-Stoke City, in programma sabato 18 aprile alle ore 16:00. Il Wrexham, settimo con 64 punti, è in piena corsa playoff e punta a consolidare la propria posizione, mentre lo Stoke City, sedicesimo a quota 55 punti, cerca un risultato positivo per avvicinarsi alla parte sinistra della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Wrexham, allenato da Phil Parkinson, si presenta con un 3-5-2 solido e dinamico, pronto a sfruttare la qualità del centrocampo e le corsie esterne per costruire gioco. Windass e Smith guideranno l’attacco, con l’obiettivo di concretizzare le occasioni e mantenere la squadra nelle zone playoff.

Lo Stoke City, guidato da Mark Robins, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato, puntando sulla qualità dei trequartisti e sulla presenza offensiva di Mubama. Jun-Ho e Manhoef agiranno tra le linee per creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 55 punti, gli ospiti cercano continuità per risalire la classifica.

Le probabili formazioni di Wrexham-Stoke City — Ci si attende una gara intensa e combattuta, con il Wrexham pronto a sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo e creare occasioni attraverso il centrocampo, mentre lo Stoke City cercherà di rispondere con organizzazione e ripartenze rapide. La gestione dei momenti chiave e la precisione sotto porta potrebbero fare la differenza.

Wrexham (3-5-2): Arthur Okonkwo, Cleworth, Scarr, Hyam, Longman, Dobson, Sheaf, Thomason, McClean, Windass, Smith. Allenatore: Phil Parkinson

Stoke City (4-2-3-1): Johansson, Tchamadeu, Phillips, Wilmot, Cresswell, Pearson, Rigo, Manhoef, Jun-Ho, Thomas, Mubama. Allenatore: Mark Robins