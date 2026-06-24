Tra gli incontri più interessanti degli ottavi di finale del WTA di Bad Homburg c'è quello che vedrà opposte Anna Kalinskaya ed Elena-Gabriela Ruse, in programma martedì 24 giugno alle ore 12:30 sui campi in erba tedeschi. La tennista russa parte leggermente favorita grazie alla sua posizione nel ranking e alla maggiore continuità mostrata negli ultimi mesi, ma la rumena arriva all'appuntamento con grande fiducia dopo una serie di risultati incoraggianti sull'erba. Scopri come non perdere neanche uno scambio del match: leggi l'articolo e accedi alla diretta tv e allo streaming live.

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Focus sulle giocatrici

Anna Kalinskaya ha iniziato il torneo con una vittoria convincente contro la qualificata Sinja Kraus, ottenendo il suo primo successo stagionale sulla superficie erbosa. La russa sta vivendo un'annata complessivamente positiva, impreziosita da diversi piazzamenti nelle fasi finali dei tornei più importanti. Dopo essere tornata stabilmente tra le migliori giocatrici del circuito, punta a sfruttare la stagione sull'erba per consolidare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Ottime sensazioni anche per Elena-Gabriela Ruse, protagonista di una delle sorprese del primo turno. La rumena ha infatti eliminato con autorità Linda Noskova, reduce da un eccellente periodo di forma, disputando una partita quasi perfetta al servizio. Il successo ha confermato il buon momento della numero rumena, che nelle ultime settimane aveva già raccolto risultati interessanti tra qualificazioni e tabelloni principali dei tornei sull'erba. I precedenti raccontano una situazione di perfetto equilibrio, con una vittoria per parte: l'ultimo confronto, disputato a inizio stagione ad Adelaide, è stato vinto nettamente da Kalinskaya.

Il tabellone del WTA

Il tabellone del circuito si sta completando e verso i quarti di finale ci sono tante tenniste pronte a scrivere pagine di storia. Kalinskaya e Ruse si affronteranno negli ottavi di finale e affronteranno ai quarti la vincente del confronto trae la statunitense. Il vincente arriverà nelle semifinali, nelle battute finali del circuito di Bad Homburg.

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