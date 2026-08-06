Dove vedere Sabalenka-Zhang in diretta TV e streaming gratis

Il WTA 1000 di Toronto entra nel vivo con la sfida tra Aryna Sabalenka e Shuai Zhang, valida per i sedicesimi di finale. Il match è in programma giovedì 7 agosto alle ore 01:00 italiane sul cemento canadese. La bielorussa parte con i favori del pronostico grazie all'ottimo rendimento mostrato sulla superficie, mentre la cinese proverà a confermare l'eccellente torneo disputato finora.

I precedenti sono tutti a favore di Sabalenka, avanti 4-0 negli scontri diretti.

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Focus sui giocatori

Aryna Sabalenka continua a essere una delle giocatrici più solide del circuito sul cemento. All'esordio a Toronto ha superato Moyuka Uchijima con il punteggio di 6-3, 6-3, centrando la tredicesima vittoria consecutiva sulla superficie e portando il suo bilancio stagionale a 24 successi e una sola sconfitta. Una serie iniziata con i trionfi nei prestigiosi tornei di Indian Wells e Miami, che confermano il suo straordinario momento di forma.

Anche il rendimento storico a Toronto è particolarmente positivo: la numero uno del mondo ha infatti raggiunto almeno gli ottavi di finale in cinque delle ultime sei partecipazioni, dimostrando di trovarsi perfettamente a proprio agio sui campi canadesi. Inoltre, dal 2024 vanta un impressionante record di 50 vittorie e appena 2 sconfitte contro avversarie fuori dalla top 50.

Shuai Zhang, invece, è una delle sorprese di questa edizione del torneo. La tennista cinese ha conquistato il passaggio del turno battendo nettamente Yulia Putintseva e successivamente ha beneficiato del ritiro di Jelena Ostapenko, senza dover disputare nemmeno un game. Un percorso che le ha permesso di raggiungere i sedicesimi di finale con grande fiducia.

Zhang proverà ora a interrompere un tabù che dura dal 2022, cercando di qualificarsi nuovamente agli ottavi di finale di un WTA 1000 lontano da casa. Contro Sabalenka servirà però una vera impresa, considerando il netto divario emerso nei precedenti confronti tra le due.

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