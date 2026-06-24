Non perdere Swiatek-Navarro: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Il WTA di Bad Homburg propone un match di grande prestigio negli ottavi di finale: Iga Swiatek contro Emma Navarro, in programma martedì 24 giugno alle ore 15:30. Sull'erba tedesca si sfidano due giocatrici che puntano ad arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon. La polacca parte favorita grazie al suo status e alla maggiore esperienza nei grandi appuntamenti, ma dovrà fare attenzione a una Navarro capace in passato di metterla in difficoltà. Scopri come non perdere neanche uno scambio del match: leggi l'articolo e accedi alla diretta tv e allo streaming live.
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Focus sulle giocatrici
Iga Swiatek si presenta a Bad Homburg in una stagione decisamente meno dominante rispetto a quelle a cui aveva abituato il circuito. La numero uno polacca è ancora alla ricerca della sua prima finale del 2026 e arriva dal sorprendente stop agli ottavi di finale del Roland Garros. Nonostante qualche risultato al di sotto delle aspettative, resta una delle giocatrici più temibili del tour e considera il torneo tedesco un passaggio fondamentale nella preparazione a Wimbledon, dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.
Emma Navarro, invece, ha inaugurato il suo percorso a Bad Homburg con una vittoria combattuta contro Eva Lys, mostrando carattere nei momenti decisivi del match. La statunitense sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, alternando buone prestazioni a uscite premature. Tra i risultati più significativi degli ultimi mesi spicca la finale raggiunta a Nottingham, segnale di un buon adattamento all'erba. Anche i precedenti raccontano una sfida più aperta di quanto si possa pensare: Swiatek conduce 2-1, ma l'ultimo confronto è stato vinto proprio da Navarro, che proverà a ripetersi anche in Germania.
Il tabellone del WTALa partita tra Swiatek e Navarro sarà fondamentale per il prosieguo del circuito. Chi vincerà affronterà nei quarti di finale il vincente del confronto tra Kalinsaya e Ruse, match che poi potrà aprire le porte delle semifinali del circuito.
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