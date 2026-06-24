Il WTA di Bad Homburg propone un match di grande prestigio negli ottavi di finale: Iga Swiatek contro Emma Navarro, in programma martedì 24 giugno alle ore 15:30. Sull'erba tedesca si sfidano due giocatrici che puntano ad arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon. La polacca parte favorita grazie al suo status e alla maggiore esperienza nei grandi appuntamenti, ma dovrà fare attenzione a una Navarro capace in passato di metterla in difficoltà. Scopri come non perdere neanche uno scambio del match: leggi l'articolo e accedi alla diretta tv e allo streaming live.

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Focus sulle giocatrici

Iga Swiatek si presenta a Bad Homburg in una stagione decisamente meno dominante rispetto a quelle a cui aveva abituato il circuito. La numero uno polacca è ancora alla ricerca della sua prima finale del 2026 e arriva dal sorprendente stop agli ottavi di finale del Roland Garros. Nonostante qualche risultato al di sotto delle aspettative, resta una delle giocatrici più temibili del tour e considera il torneo tedesco un passaggio fondamentale nella preparazione a Wimbledon, dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Emma Navarro, invece, ha inaugurato il suo percorso a Bad Homburg con una vittoria combattuta contro Eva Lys, mostrando carattere nei momenti decisivi del match. La statunitense sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, alternando buone prestazioni a uscite premature. Tra i risultati più significativi degli ultimi mesi spicca la finale raggiunta a Nottingham, segnale di un buon adattamento all'erba. Anche i precedenti raccontano una sfida più aperta di quanto si possa pensare: Swiatek conduce 2-1, ma l'ultimo confronto è stato vinto proprio da Navarro, che proverà a ripetersi anche in Germania.

Il tabellone del WTA

La partita tra Swiatek e Navarro sarà fondamentale per il prosieguo del circuito. Chi vincerà affronterà nei quarti di finale il vincente del confronto tra, match che poi potrà aprire le porte delle semifinali del circuito.

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