Il torneo WTA di Atene propone nei sedicesimi di finale una sfida interessante tra Zheng e Bouzas, in programma domenica 13 luglio alle ore 11:00. Le due tenniste si affrontano sul cemento, una superficie sulla quale nessuna delle due riesce a esprimere al meglio il proprio tennis. Proprio per questo motivo il confronto si preannuncia equilibrato e potrebbe essere deciso dai dettagli, soprattutto nei momenti più delicati dell'incontro.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di ZHENG-BOUZAS SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Zheng-Bouzas in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Zheng-Bouzas sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Le statistiche recenti raccontano un equilibrio solo apparente. Bouzas ha infatti conquistato due vittorie nelle ultime cinque partite, ma arriva all'appuntamento con sensazioni migliori dopo aver disputato gli ultimi incontri sull'erba. La spagnola ha mostrato una maggiore continuità, soprattutto dal punto di vista fisico, riuscendo a conquistare le ultime tre gare disputate, compresa quella contro l'ucraina Yastremska.

Anche Zheng ha ottenuto due successi nelle ultime cinque partite, riuscendo a battere due avversarie di livello come le americane Keys e Stephens nel torneo di Miami. Il suo percorso si è però interrotto contro Sabalenka, che si è imposta in due set senza concederle possibilità di rientrare nel match.

Non esistono precedenti ufficiali tra Zheng e Bouzas. Sarà infatti il primo confronto in carriera tra le due giocatrici, un aspetto che rende ancora più difficile prevedere l'andamento del match. Entrambe arrivano da un periodo in cui hanno alternato risultati positivi e prestazioni meno convincenti, motivo per cui partire bene potrebbe rappresentare un fattore determinante.

Il tabellone del WTA

Il tabellone del WTA è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e la greca

E allora che aspetti? Guarda ora Zheng-Bouzas in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU