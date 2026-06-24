Il programma degli ottavi di finale del WTA di Bad Homburg propone la sfida tra Qinwen Zheng e Clara Tauson, in calendario martedì 24 giugno alle ore 12:30 sui campi in erba tedeschi. Si tratta di un confronto particolarmente interessante tra due tenniste dal grande potenziale che, però, stanno attraversando una stagione caratterizzata da alti e bassi. Proprio per questo motivo ci si attende un match equilibrato, con entrambe determinate a conquistare un posto nei quarti di finale. Scopri come non perdere neanche uno scambio del match: leggi l'articolo e accedi alla diretta tv e allo streaming live.

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Focus sulle giocatrici

Qinwen Zheng ha dovuto faticare parecchio al debutto nel torneo per superare la qualificata Solana Sierra, imponendosi soltanto al termine di una lunga battaglia in tre set. La tennista cinese è ancora alla ricerca della migliore condizione dopo aver disputato un numero limitato di tornei negli ultimi mesi e il suo rendimento nel 2026 non è stato particolarmente continuo. Nonostante ciò, resta una giocatrice dal talento indiscusso, capace di alzare il livello nelle occasioni importanti e di essere molto pericolosa anche sull'erba.

Clara Tauson, invece, è arrivata a Bad Homburg dopo un periodo complicato, ma ha subito lanciato un segnale importante eliminando Diana Shnaider in due set. La danese ha interrotto così una lunga serie negativa di risultati e proverà ora a sfruttare questa ritrovata fiducia per dare continuità al proprio torneo. Pur non avendo brillato con regolarità nel corso della stagione, Tauson possiede caratteristiche che si adattano bene ai campi veloci e cercherà di confermare le buone sensazioni mostrate all'esordio. L'unico precedente tra le due giocatrici risale al 2020 e vide prevalere la danese al termine di una sfida combattuta.

Il tabellone del WTA

Il tabellone del WTA è ricco di sorprese e partite da non perdere. Uno dei match più avvincenti ci sarà proprio nei quarti di finale, quando sapremo i risultati della partita tra Zheng e Tauson, e dall'altro lato del match tra, che daranno vita al quarto di finale.

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