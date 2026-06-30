Il secondo turno di Wimbledon propone una sfida molto equilibrata tra Dayana Yastremska e Jessica Bouzas Maneiro, due giocatrici vicine nel ranking WTA e con caratteristiche diverse. La spagnola arriva dal successo convincente contro Anastasia Potapova, mentre l’ucraina ha dovuto soffrire molto di più contro Aoi Ito, numero 228 del mondo. I precedenti raccontano una rivalità combattuta: Bouzas Maneiro conduce 2-1, ma ben due dei tre incontri sono terminati al terzo set. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Yastremska

Yastremska sta attraversando un periodo positivo dal punto di vista dei risultati, con 7 vittorie nelle ultime 10 partite. Tuttavia, sull’erba non è riuscita a trovare grande continuità e non vince due incontri consecutivi su questa superficie da diversi match.

Al primo turno di Wimbledon ha superato Aoi Ito in tre set molto combattuti, mostrando qualche difficoltà ma anche grande capacità di resistenza nei momenti importanti. L’ucraina possiede un gioco aggressivo e potente, con una buona resa al servizio: conquista circa il 61% dei punti sulla battuta e ha vinto il 65% dei set disputati nel periodo recente.

Qui Bouzas

La spagnola arriva con un bilancio più equilibrato, con 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10 partite, ma ha impressionato all’esordio a Wimbledon battendo nettamente Anastasia Potapova in due set.

Bouzas Maneiro è una giocatrice molto ordinata tatticamente, capace di sfruttare gli errori delle avversarie. Il rendimento al servizio è simile a quello della rivale (circa 62% dei punti vinti), anche se le sue statistiche complessive sui set vinti sono inferiori.

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