La 33ª giornata di Ekstraklasa mette di fronte due squadre ancora alla ricerca di certezze. Allo stadio KGHM Zagłębie Arena, lo Zaglebie Lubin ospita il Pogon Szczecin in una sfida importante soprattutto per chiudere senza rischi il finale di stagione. I padroni di casa arrivano da una vittoria pesante contro il Górnik, successo che ha interrotto un periodo complicato iniziato a metà marzo. Dall’altra parte il Pogoń continua invece ad alternare buone prestazioni a passaggi a vuoto, come dimostrato dalla recente sconfitta contro il Jagiellonia dopo il successo ottenuto contro il Wisła. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ZAGLEBIE-POGON CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

Lo Zaglebie Lubin ha vissuto una stagione fatta di improvvisi cambi di umore. Dopo un avvio incoraggiante, la squadra si è lentamente spenta soprattutto dalla metà di marzo in avanti, entrando in una spirale negativa che ha rimesso tutto in discussione. Le sconfitte consecutive hanno tolto fiducia e serenità a un gruppo che sembrava avere margini per vivere un finale di campionato più tranquillo. L’ultima vittoria contro il Górnik, però, potrebbe rappresentare una piccola svolta emotiva. Lo Zagłębie ha finalmente mostrato nuovamente aggressività, intensità e una maggiore convinzione offensiva. Il problema principale resta comunque la fase difensiva: la squadra concede troppo facilmente spazi centrali e soffre parecchio quando viene attaccata in velocità.

Anche il Pogon Szczecin arriva a questa sfida con parecchie contraddizioni. La formazione ospite aveva chiuso la scorsa stagione sfiorando l’Europa, ma quest’anno non è mai riuscita davvero a trovare continuità. Le prestazioni sono state spesso altalenanti e il rendimento difensivo ha complicato enormemente il percorso. La squadra continua comunque ad avere giocatori capaci di accendere la partita in qualsiasi momento. Mukairu e Chuich rappresentano due riferimenti offensivi molto pericolosi, soprattutto quando possono attaccare gli spazi in campo aperto. Il problema è che il Pogoń tende troppo spesso a disunirsi durante la gara, concedendo occasioni evitabili agli avversari.

Probabili formazioni di Zaglebie Lubin-Pogon Szczecin

Lo Zaglebie dovrebbe confermare il proprio assetto offensivo con due attaccanti vicini e tanti uomini pronti ad accompagnare l’azione. In mezzo al campo Radwański e Čorluka avranno il compito di dare qualità e inserimenti, mentre sulle corsie Grzybek e Dziewiatowski proveranno ad allargare il gioco e creare superiorità. Davanti spazio alla coppia formata da Szabo e Regula, chiamata a sfruttare le difficoltà difensive del Pogoń soprattutto nelle situazioni di transizione.

Il Pogoń dovrebbe invece affidarsi a un 4-4-2 molto dinamico. Acosta e Ulvestad avranno il compito di dare equilibrio in mezzo al campo, mentre sugli esterni Agger e Ljawa proveranno a sostenere rapidamente le ripartenze offensive. Grande attenzione naturalmente alla velocità di Mukairu e ai movimenti di Chuich, due giocatori che possono diventare decisivi quando trovano campo davanti.

Zaglebie Lubin (3-1-4-2): Buric; Michalski, Nalepa, Orlikowski; Dąbrowski; Dziewiatowski, Radwański, Čorluka, Grzybek; Szabo, Regula.

Pogoń Szczecin (4-4-2): Kojocharu; Borges, Salai, Keramitsis, Lončar; Ljawa, Acosta, Ulvestad, Agger; Mukairu, Chuich.

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