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La Champions League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che vede affrontarsi Žalgiris-Dinamo Zagabria, in programma martedì 11 agosto alle ore 19:00. Il doppio confronto appare fortemente indirizzato dopo il netto 5-0 conquistato dalla Dinamo Zagabria nella gara d'andata, ma il ritorno rappresenta comunque un appuntamento importante per entrambe le formazioni.
Lo Žalgiris proverà a salutare il proprio pubblico con una prestazione di carattere, cercando di rendere la vita difficile ai croati, mentre la Dinamo Zagabria avrà l'obiettivo di gestire l'ampio vantaggio e staccare il pass per il turno successivo dei preliminari di Champions League.
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Lo Žalgiris cerca una prova d'orgoglioLo Žalgiris affronta la gara di ritorno con la consapevolezza di avere una missione molto difficile dopo il pesante passivo dell'andata. La formazione lituana proverà comunque a disputare una partita coraggiosa, cercando di sfruttare il fattore campo per chiudere il doppio confronto con una prestazione positiva.
L'obiettivo sarà mettere in difficoltà gli avversari e dimostrare il proprio valore davanti ai tifosi.
La Dinamo Zagabria vuole chiudere i contiLa Dinamo Zagabria arriva in Lituania forte del largo successo per 5-0 ottenuto nella prima sfida. I croati hanno dimostrato tutta la propria qualità e ora cercheranno di amministrare il vantaggio senza abbassare la concentrazione.
Una gestione attenta della partita consentirebbe alla Dinamo di conquistare con autorità la qualificazione al turno successivo.
Il momento della sfidaLa gara tra Žalgiris e Dinamo Zagabria sembra avere un pronostico ben definito dopo il risultato dell'andata. Tuttavia, le partite europee richiedono sempre massima attenzione e nessuna delle due squadre potrà permettersi cali di concentrazione.
La Dinamo parte con un vantaggio molto rassicurante, mentre lo Žalgiris proverà a regalare una soddisfazione ai propri sostenitori in un confronto che resta comunque di grande prestigio.
Le probabili formazioni di Žalgiris-Dinamo ZagabriaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Champions League.
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