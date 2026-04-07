Zalgiris-Dubai Streaming e Diretta: dove vedere l’Eurolega in TV

Zalgiris-Dubai: info partita, dove vedere l'Eurolega in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 08:31)

Alla Zalgirio Arena di Kaunas va in scena una sfida importante per la corsa alla fase finale di EuroLeague, con lo Žalgiris Kaunas che ospita il BC Dubai nella 36ª giornata. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi ancora aperti ma con momenti di forma piuttosto diversi.

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Qui Zalgiris — Lo Žalgiris arriva all’appuntamento nel suo miglior periodo stagionale, forte di una striscia positiva che ha rilanciato in modo deciso le ambizioni playoff. I lituani hanno trovato continuità soprattutto grazie a una difesa solida e a un rendimento casalingo di altissimo livello, trasformando Kaunas in un vero fortino. Le vittorie contro squadre di primo piano hanno dato ulteriore fiducia a un gruppo che ora gioca con ritmo, organizzazione e grande sicurezza nei propri mezzi.

Qui Dubai — Dall’altra parte, il BC Dubai si presenta con un cammino più altalenante. Il successo nell’ultimo turno ha interrotto una breve serie negativa, ma non ha cancellato le difficoltà mostrate soprattutto lontano da casa. La squadra allenata da Jurica Golemac resta ancora in corsa per un posto nei play-in, ma il rendimento esterno resta un limite evidente, con poche vittorie e diverse prestazioni difensive rivedibili.