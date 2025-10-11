Entrano nel vivo le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026: punti fondamentali in palio in questo turno

Carmine Panarella 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 10:16)

Le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire diversi match interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: domenica 12 ottobre alle ore 15:00 si gioca la gara tra Zambia e Niger, un'altra partita equilibrata e molto importante per determinare le sorti del girone. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Zambia-NigerGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Zambia-Niger Bissau in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Zambia-Niger in diretta live. Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Padroni di casa che al momento sono quarti con 9 punti nel Girone E dominato dal Marocco. La Zambia ha il proprio destino nelle sue mani e il fattore casalingo potrebbe influenzare positivamente l'andamento della prossima gara. Eppure una vittoria potrebbe capovolgere completamente la classifica attuale, perché in seconda posizione c'è proprio il Niger a quota 12: gli ospiti dovranno cercare di uscire quantomeno con un pareggio per evitare di rovinare il percorso fatto finora.

Le probabili formazioni di Zambia-Niger — Zambia (4-1-4-1): Mulenga, Mphande, Sakala, Chongo, Musonda, Kapumbo, Kangwa, Kampamba, Chisala, Sakala, Daka. Allenatore: Avram Grant

Niger (4-2-3-1): Djibo, M'Baye, Sako, Diori, Alhassane, Amadou, Oumarou, Adebayor, Sabo, Gourmey, Sosah. Allenatore: Zaki Badou