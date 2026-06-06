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Carmine Panarella
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La terza serie spagnola propone la semifinale di ritorno dei playoff tra Zamora-Villarreal B, in programma domenica 7 giugno alle ore 18:30. La formazione ospite parte da una posizione di vantaggio dopo il successo per 2-0 ottenuto nella gara d’andata, mentre lo Zamora è chiamato a una rimonta difficile ma non impossibile davanti al proprio pubblico.

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Dove vedere Zamora-Villarreal B in diretta TV e streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Lo Zamora dovrà necessariamente adottare un atteggiamento offensivo per recuperare il doppio svantaggio accumulato nella gara d’andata. I padroni di casa saranno chiamati a trovare il giusto equilibrio tra la necessità di attaccare e l’attenzione difensiva per non concedere spazi agli avversari.

Il Villarreal B arriva invece a questo appuntamento con due reti di vantaggio e la possibilità di gestire il risultato. La squadra ospite proverà a sfruttare la qualità dei propri giovani e le ripartenze per chiudere definitivamente il discorso qualificazione.

Le probabili formazioni di Zamora-Villarreal B

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Considerata la posta in palio, entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori elementi a disposizione.

Dopo il 2-0 dell’andata, il Villarreal B parte favorito per il passaggio del turno, ma lo Zamora proverà a sfruttare il fattore campo per riaprire la semifinale.

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