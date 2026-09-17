Nel mondo del betting vincere è già una sfida, ma avere continuità è ciò che riesce a fare la differenza. Mister X, tra i tipster leader di questo panorama, sta riuscendo proprio in questo: nelle ultime settimane si è messo in luce per una striscia positiva di risultati fuori dal comune, trasformando le analisi in pronostici vincenti uno dietro l'altro.

Nel palcoscenico in questione le statistiche e i dati regnano sovrani, quindi ci serviremo di questi per riassumere il momento positivo che sta caratterizzando l'inizio stagione di Mister X: su 19 pronostici proposti, ben 17 sono stati azzeccati. Sintomo non solo di competenza, dato che parliamo di una percentuale di successo enorme che accarezza perfino il 100%, ma anche di uno studio costante e approfondito, unito a una lettura tattica e un'analisi delle partite che difficilmente fa cilecca. La fortuna è importante, certo, ma solo con quella non si può arrivare risultati del genere.

Colpi da maestro sui risultati esatti di Serie A

Nelle ultime giornate dei principali campionati europei ci sono stati diversi, che hanno fatto gola agli amanti del betting e su cui Mister X non poteva esimersi dal dare un suo pronostico. Soprattutto per quanto riguarda la, che quest'anno sembra piùche mai, sono state piazzate alcune giocate non scontate e che hanno portato grande soddisfazione.

Il pronostico più fruttuoso porta la firma della sfida tra Fiorentina e Torino del 5 settembre, chiusa con un sorprendente 1-2 in trasferta che Mister X aveva individuato in anticipo, portando a casa una quota di 13.50. Numeri che potrebbero non dire nulla a chi non piazza scommesse, ma che sono sintomo di un pronostico davvero poco atteso (per intenderci, la vittoria di una big contro una squadra di medio-bassa classifica è quotata orientativamente tra l'1.20 e l'1.40).

Non da meno la lettura del big match tra Juventus e Milan, terminato 1-1 domenica 6 settembre. Il pareggio, tutt'altro che scontato, ha pagato 6.00, consolidando ancora di più un - fruttuoso - momento positivo. L'ottimo andamento supera anche i confini nazionali: Mister X ha infatti proposto giocate anche del campionato francese, facendo luce sui match Angers-Rennes e Lille-Troyes, beccando anche in questo caso il risultato esatto: rispettivamente, 1-2 e 2-0.

TORINO, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Federico Gatti della Juventus festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e Milan allo stadio Allianz il 6 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Non solo colpi singoli: anche le combo pagano

Ciò che rende ancora più interessante il percorso di Mister X è che il suo successo non si basa esclusivamente su pronostici singoli ad alto rischio e alta quota. Una parte consistente dei risultati positivi arriva infatti da strategie più ragionate, costruite attraverso l'abbinamento di più mercati in un'unica giocata combinata.

Un esempio emblematico è rappresentato dall'accoppiata tra doppia chance e Multigol, una formula che permette di coprirsi su più esiti pur mantenendo un margine di rendimento interessante. In questo senso spicca la doppia chance X2 a favore del Milan, quotata 1.70: una giocata meno roboante in termini di quota rispetto ai risultati esatti summenzionati, ma altrettanto significativa perché dimostra equilibrio e capacità di diversificare l'approccio.