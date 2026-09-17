Mister X ha iniziato la stagione sportiva nel migliore dei modi: vincendo, ma soprattutto con una continuità fuori dal comune. Tra Serie A e Ligue 1, il tipster sta azzeccando ogni pronostico: ecco il suo metodo
Nel mondo del betting vincere è già una sfida, ma avere continuità è ciò che riesce a fare la differenza. Mister X, tra i tipster leader di questo panorama, sta riuscendo proprio in questo: nelle ultime settimane si è messo in luce per una striscia positiva di risultati fuori dal comune, trasformando le analisi in pronostici vincenti uno dietro l'altro.
Nel palcoscenico in questione le statistiche e i dati regnano sovrani, quindi ci serviremo di questi per riassumere il momento positivo che sta caratterizzando l'inizio stagione di Mister X: su 19 pronostici proposti, ben 17 sono stati azzeccati. Sintomo non solo di competenza, dato che parliamo di una percentuale di successo enorme che accarezza perfino il 100%, ma anche di uno studio costante e approfondito, unito a una lettura tattica e un'analisi delle partite che difficilmente fa cilecca. La fortuna è importante, certo, ma solo con quella non si può arrivare risultati del genere.
Colpi da maestro sui risultati esatti di Serie ANelle ultime giornate dei principali campionati europei ci sono stati diversi match interessanti, che hanno fatto gola agli amanti del betting e su cui Mister X non poteva esimersi dal dare un suo pronostico. Soprattutto per quanto riguarda la Serie A, che quest'anno sembra più divertente che mai, sono state piazzate alcune giocate non scontate e che hanno portato grande soddisfazione.
Il pronostico più fruttuoso porta la firma della sfida tra Fiorentina e Torino del 5 settembre, chiusa con un sorprendente 1-2 in trasferta che Mister X aveva individuato in anticipo, portando a casa una quota di 13.50. Numeri che potrebbero non dire nulla a chi non piazza scommesse, ma che sono sintomo di un pronostico davvero poco atteso (per intenderci, la vittoria di una big contro una squadra di medio-bassa classifica è quotata orientativamente tra l'1.20 e l'1.40).
Non da meno la lettura del big match tra Juventus e Milan, terminato 1-1 domenica 6 settembre. Il pareggio, tutt'altro che scontato, ha pagato 6.00, consolidando ancora di più un - fruttuoso - momento positivo. L'ottimo andamento supera anche i confini nazionali: Mister X ha infatti proposto giocate anche del campionato francese, facendo luce sui match Angers-Rennes e Lille-Troyes, beccando anche in questo caso il risultato esatto: rispettivamente, 1-2 e 2-0.
Non solo colpi singoli: anche le combo pagano
Ciò che rende ancora più interessante il percorso di Mister X è che il suo successo non si basa esclusivamente su pronostici singoli ad alto rischio e alta quota. Una parte consistente dei risultati positivi arriva infatti da strategie più ragionate, costruite attraverso l'abbinamento di più mercati in un'unica giocata combinata.
Un esempio emblematico è rappresentato dall'accoppiata tra doppia chance e Multigol, una formula che permette di coprirsi su più esiti pur mantenendo un margine di rendimento interessante. In questo senso spicca la doppia chance X2 a favore del Milan, quotata 1.70: una giocata meno roboante in termini di quota rispetto ai risultati esatti summenzionati, ma altrettanto significativa perché dimostra equilibrio e capacità di diversificare l'approccio.
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