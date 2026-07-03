Un nuovo riconoscimento internazionale rafforza il percorso di Hub Affiliations, premiata agli iGB Affiliate Awards 2026 con il premio Programme/Network Campaign of the Year per la campagna Creator-Powered Live Streaming Rollout. Un risultato che racconta molto più di una semplice vittoria di settore: racconta l’evoluzione del rapporto tra calcio, contenuti live, community digitali e performance marketing.

Per il mondo sportivo, il dato più interessante è proprio questo: la campagna premiata nasce dalla capacità di intercettare gli appassionati nei momenti in cui l’attenzione è più alta, cioè durante la ricerca di partite, risultati, statistiche, calendari e contenuti legati agli eventi live. In un mercato in cui il tifoso non si limita più a leggere una notizia, ma vuole seguire, commentare, confrontare e vivere lo sport in tempo reale, il modello Hub Affiliations si inserisce in una trasformazione sempre più evidente.

Alla vittoria nella categoria Programme/Network Campaign of the Year si aggiunge anche la menzione Highly Commended nella categoria Best Affiliate Network. Un doppio riconoscimento che valorizza da un lato la qualità della campagna premiata, dall’altro la solidità complessiva di un ecosistema capace di integrare media, tecnologia, creator, live streaming, AI e affiliate marketing.

Lo sport al centro del modello: non solo traffico, ma audience

Il punto di svolta sta nella differenza tra acquistare traffico e costruire audience. Nel calcio e nello sport contemporaneo, la relazione con il pubblico nasce sempre più spesso prima della conversione commerciale: nasce da una ricerca, da una partita, da una statistica, da un contenuto editoriale, da un video o da un’interazione social.

In questa dinamica ha un ruolo centrale Sporticos, asset sportivo internazionale dell’ecosistema Hub Affiliations. La piattaforma permette di intercettare utenti interessati a partite live, calendari, risultati, statistiche e contenuti sportivi, creando un primo livello di engagement qualificato. Da lì, il percorso può essere sviluppato attraverso contenuti editoriali, distribuzione creator, live experience e tecnologia affiliate.

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Durante il FIFA World Cup, il media network di Hub Affiliations ha registrato oltre 500.000 visitatori in un solo giorno. È un dato che conferma la scalabilità del modello nei momenti in cui l’attenzione sportiva globale raggiunge il picco e dimostra quanto il calcio resti una delle leve più potenti per costruire audience internazionali.

Creator-Powered Live Streaming Rollout: perché ha vinto

La campagna Creator-Powered Live Streaming Rollout è stata costruita su un’intuizione chiara: gli appassionati di sport interagiscono in modo più profondo quando contenuti, community ed esperienze live vengono collegati in un unico percorso. La campagna ha combinato distribuzione sports media, live streaming, creator-led amplification, pubblicazione editoriale, SEO, social media, AI-supported optimisation e infrastruttura di conversione affiliate.

Il risultato è stato un modello replicabile su eventi, mercati e audience differenti. Non una semplice operazione promozionale, ma una campagna capace di generare attenzione, fiducia e misurabilità. Per questo il premio assume un significato particolare: valorizza la capacità di trasformare il comportamento degli appassionati di sport in un percorso strutturato, credibile e commercialmente rilevante.

Un ecosistema editoriale che rafforza la credibilità

Per DerbyDerbyDerby, la notizia è rilevante anche perché conferma il peso crescente dei media sportivi verticali all’interno dei modelli di crescita dell’iGaming. Hub Affiliations non lavora soltanto su piattaforme internazionali, ma anche su brand editoriali capaci di parlare a community calcistiche definite, con un’identità riconoscibile e un rapporto diretto con il pubblico.

In questo senso, la vittoria agli iGB Affiliate Awards 2026 consolida una visione: il futuro dell’affiliate marketing sportivo non sarà legato soltanto ai volumi di traffico, ma alla capacità di creare esperienze, contenuti e percorsi utente di qualità. Il traffico può essere comprato. L’audience, invece, va costruita nel tempo.

Secondo dati interni aziendali, Hub Affiliations registra una media di oltre 20.000 FTD al mese, lavora con più di 1.600 affiliati registrati e raggiunge audience in 187 Paesi. Numeri che danno concretezza al riconoscimento e mostrano come il gruppo stia costruendo una piattaforma capace di collegare sport, media, live experience e performance internazionale.