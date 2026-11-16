Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

La Croazia la risolve a tre minuti dal novantesimo, l’Inghilterra resiste al ritorno della Spagna. Due vittorie sofferte che, nella serata di Nations League di domenica 15 novembre, regalano un nuovo successo anche a Mister X: il tipster aveva abbinato i risultati esatti delle due partite in una doppia a quota 255.

Sulla schedina c’erano il 2–1 di Croazia–Repubblica Ceca, proposto a 8,50, e il 2–3 di Spagna–Inghilterra, a 30,00. Entrambi confermati al fischio finale, dopo una serata nella quale le due sfide sono rimaste aperte fino agli ultimi minuti.

La Croazia passa nel finale, la Spagna sfiora la rimonta

La nazionale croata ha dovuto aspettare l’87’ per trovare il gol decisivo. Dopo il vantaggio di Perišić e il pareggio di Hložek, è stato Majer a firmare il 2–1 sulla Repubblica Ceca. Una rete pesante per la Croazia e decisiva anche per il pronostico di Mister X, che fino a quel momento aspettava ancora il secondo gol dei padroni di casa.

In Spagna, invece, la partita sembrava già indirizzata: l’Inghilterra era avanti di tre reti. I gol di Oyarzabal e Nico Williams hanno riaperto la sfida e restituito ai padroni di casa la possibilità di evitare la sconfitta. Il pareggio, però, non è arrivato. Gli inglesi hanno difeso il 3–2, proprio il punteggio che nella doppia valeva la quota più alta.

È stata dunque una serata di attesa su entrambi i campi: da una parte serviva ancora un gol, dall’altra la rimonta doveva fermarsi. Alla fine, il successo croato e quello inglese hanno completato la giocata.

MADRID, SPAGNA - 15 NOVEMBRE: Harry Kane, dell'Inghilterra, segna il primo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Inghilterra, disputata al Riyadh Air Metropolitano il 15 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Il precedente delle 17 singole vincenti

Mister X era già passato sulle pagine di DerbyDerbyDerby a settembre, quando avevamo raccontato il bilancio di 17 vittorie su 19 puntate . Tra gli incontri citati figuravano Juventus–Milan e Fiorentina–Torino, insieme ad alcune partite del campionato francese.

I risultati esatti avevano già un posto importante in quel resoconto: l’1–1 fra bianconeri e rossoneri e l’1–2 di Fiorentina–Torino erano fra gli esempi riportati. Questa volta il calendario ha portato Mister X sulle nazionali e a una giocata diversa, con due punteggi riuniti nella stessa schedina.

Un nuovo successo, dunque per Mister X: a deciderlo, domenica sera, sono stati il guizzo di Majer e una rimonta spagnola rimasta incompiuta.