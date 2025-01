Ancora problemi personali per Wanda Nara, che è stata denunciata dalla nuova compagna di Icardi, che pretende un risarcimento.

Ilaria Macchi 22 gennaio - 12:42

Il lungo amore tormentato che hanno vissuto per anni Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai fare parte del passato, anche se con loro può essere ideale evitare di lasciarsi andare a grossi proclami in virtù dei continui ripensamenti che hanno avuto. Ora, però, i rapporti tra loro appaiono certamente ai minimi termini, nonostante lei abbia deciso di terminare la relazione con il rapper L-Gante, con cui sembra abbia avuto un legame nonostante lei stesse ancora insieme al calciatore.

Nel frattempo è l'ex interista a essersi consolato con Eugenia “China” Suarez, che lui ha ufficializzato solo recentemente come fidanzata, ma anche in questo caso si pensa che la love story sia nata diverso tempo prima. Ora è la nuova fiamma dell'attaccante ad alzare la voce in un modo davvero inaspettato al punto tale da essere addirittura arrivata a denunciare la showgirl, pretendendo da lei un risarcimento esorbitante.

La resa dei conti in Tribunale — Ma cosa avrebbe spinto Chinaa decidere di denunciare Wanda? Tutto nasce da quanto fatto dalla showgirl, che avrebbe reso pubbliche alcune conversazioni che ci sono state tra loro, ledendo quindi la sua privacy. Da qui la decisione di chiedere un risarcimento di ben 50 milioni di pesos (poco più di 2 milioni di euro), anche se questa volta il Tribunale avrebbe dato ragione alla ex del calciatore, secondo quanto riferito da Yanina Latorre, giornalista argentina particolarmente informata in merito a quanto accade tra i due ormai ex coniugi.

"Il Tribunale ha respinto la richiesta di China contro Wanda, ha chiesto 50 milioni per la diffusione della chat, ma il giudice ha disposto diversamente" - sono state le parole della cronista.

Un clima sempre teso — Questo non può però che rendere il clima ancora più feroce tra le parti, anche in virtù di un episodio che non ha lasciato indifferente Icardi. Nara ha infatti organizzato una festa di compleanno per una delle loro figlie, ma ha evitato di invitarlo, scelta che ovviamente lui non ha gradito.

L'attaccante è così sbottato sui social con una frase sibillina, che fa riferimento a quanto accaduto tra Johnny Depp e la sua ex Amber Heard, anche loro protagonisti di una causa in Tribunale. "Che belle notizie mi sono arrivate...manca poco Johnny...tic tac tic tac". Pur senza essere troppo esplicito, il calciatore sembra fare riferimento alla causa legale in corso tra le parti.

Basta così? No, lui ha rincarato la dose: "La calma del Guerriero. Un uomo nobile attende il momento più opportuno per sferrare il colpo migliore, in uno stato di calma assoluta". Non è escluso quindi lui possa approfittarne ora per sferrare un colpo decisivo nella querelle in corso, magari anche con una serie di immagini e audio compromettenti, ritenendosi lui da sempre parte lesa. Non resta che attendere, certamente ne vedremo presto ancora delle belle.