Atletico Madrid, è qui la festa: poker in Copa del Rey e tifosi in delirio

Il big match tra Atletico Madrid e Barcellona ha avuto un esito imprevedibile per molti. I colchoneros hanno calato il poker già nel primo tempo contro i blaugrana, mettendo in discesa la semifinale di andata di Copa del Rey e mettendo una grande ipoteca sull'accesso in finalissima, in attesa del ritorno al Camp Nou. Una serata indimenticabile per la squadra di Simeone, con la felicità dei supporter di casa al termine del match e la festa del Wanda Metropolitano. Video Credits: Atleticodemadrid, Instagram.