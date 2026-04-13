derbyderbyderby calcio estero “Balón de Oro, Muriqi Balón de Oro!”: il Pirata trascina il Maiorca e i tifosi lanciano il coro
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“Balón de Oro, Muriqi Balón de Oro!”: il Pirata trascina il Maiorca e i tifosi lanciano il coro
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Il Pirata Muriqi non si ferma e continua la sua rincorsa a Mbappe nella classifica marcatori... e i tifosi del Maiorca chiedono il Pallone d'Oro
Con la doppietta contro il Rayo Vallecano, Vedat Muriqi è diventato il miglior marcatore della storia del Maiorca, superando una leggenda come Samuel Eto'o. Il Pirata sale a quota 21 in Liga e può sognare il titolo di Pichichi. Davanti a lui c'è soltanto Kylian Mbappe, con 23 gol segnati fin qui. Al termine della partita parte il coro dei tifosi: "Balón de Oro, Muriqi Balón de Oro!" (Credits @rcdmallorca)