Barcelona-Emelec: il Clasico del Astillero con… open bar!

Un derby è sempre un derby. Anche dall'altra parte del mondo le rivalità cittadine si accendono e regalano spettacolo, sia sul campo che sugli spalti. Condizione che riguarda anche il Clasico del Astilerro, il derby ecuadoriano della città di...

Partita valida per la 12esima giornata della Serie A ecuadoriana, Barcelona-Emelec è finita 2 a 0 per i padroni di casa. La doppietta dell'attaccante uruguaiano, Octavio Rivero, consegna i tre punti e il primo posto in classifica ai Toreros gialloneri e condanna i Los Electricos al terzultimo posto. Ma a prendersi la scena di questa sfida è la presenza di uno stand atipico a bordocampo: un bar. Non una nuova versione del "VAR", ma un vero e proprio bar in cui poter ordinare da bere. Un bancone e due tavolini allo stadio monumentale "Isidro Romeno Carbo", con un barista che serve i tifosi gialloneri che si godono la vittoria del Barcelona nel Clasico ed una birra a pochi metri di distanza dal rettangolo di gioco. Una novità bizzarra, ma che rappresenta un modo nuovo di vivere una partita di calcio.