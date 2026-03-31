Bernardeschi si diverte con il karaoke: grandi sorrisi e gli applausi dei tifosi

Dal campo al canto è un attimo. Ben lo sa Federico Bernardeschi che spesso si diletta al microfono con gli amici e sotto gli occhi divertiti dei tifosi del Bologna. Questa volta ha scelto un pezzo iconico degli 883, "Gli Anni", con una...

Grande leader dentro e fuori dal campo, Federico Bernardeschi non perde l'occasione per un momento di semplicità e condivisione con i tifosi del Bologna, dimostrando tutta la sua umiltà. Complice la sosta per gli impegni delle Nazionali, si è concesso un momento karaoke vintage: ha infatti interpretato alla perfezione un pezzo cult degli 883, "Gli Anni", supportato da tutti i presenti e ricevendo numerosi applausi. Voce chiara, grande intonazione e grandi sorrisi per un momento davvero speciale. Video credits: francesco.livo, Instagram