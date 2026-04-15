Durante la sfida contro il Chelsea, in cui il City ha vinto 0-3, Rayan Cherki è stato immortalato mentre prova in campo la celebre... sfida! La bottle flip challenge

Sul campo del Chelsea il Manchester City ha giganteggiato. Gli uomini di Guardiola hanno vinto 0-3 fuori casa e, durante il time out, Rayan Cherki è stato ripreso mentre prova in campo la celebre bottle flip challenge! Un momento leggero in una partita che si era messa in discesa. (Fonte Troll Football)