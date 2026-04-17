Al termine della sfida al Franchi, tifosi e calciatori si sono riuniti per esultare insieme tra le strade di Firenze, celebrando così il raggiungimento delle semifinali di Conference

Nel doppio confronto ai quarti di finale, il Crystal Palace ha battuto la Fiorentina per un complessivo di 4-2. Dopo la sfida al Franchi, terminata 2-1 per la squadra viola, tifosi e calciatori delle Eagles sono stati ripresi a festeggiare per le strade di Firenze. Si tratta di un traguardo importantissimo per la squadra inglese, che ha strappato il pass per la semifinale di Conference League e ha ormai presentato la sua candidatura per la vittoria finale.