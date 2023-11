Dal Grande Fratello al derby di Roma: Tavassi fa infuriare i tifosi giallorossi e poi si scusa…

Edoardo Tavassi, uno del Grande Fratello 2022-23, da sempre grande tifoso della Roma, era allo stadio Olimpico nel giorno del derby con la Lazio. Ha criticato la coreografia, ha ricevuto minacce e poi si è scusato: "Ho fatto una ca...ta".

Tavassone, come lo chiamava Alfonso Signorini nelle dirette di Canale 5, aveva ironizzato dallo stadio sulla coreografia della Curva Sud, finendo nel mirino del tifo giallorosso: "La Lazio ha fatto la sua coreografia, noi sono venti minuti che stiamo così. Non la srotoliamo, ma come mai dobbiamo fa sempre ste figure di m***a",