Un finale infuocato quello tra Corinthians e Palmeiras nel ritorno della finale del campionato Paulista. Memphis Depay, per cercare di perdere qualche secondo vicino alla bandierina, si è messo a fare il giocoliere. E qualcuno non ha apprezzato...

L'ex Barcellona e Manchester United, tra le altre, per difendere il pallone è salito su di esso con entrambi i piedi rimanendovi sopra per qualche secondo. Il gesto, sembrato provocatorio, ha fatto infuriare l'ex Lazio Felipe Anderson, che è entrato sull'olandese in maniera energica. Da lì si è scatenata una mega rissa che ha visto coinvolte entrambe le panchine. L'ordine è stato ristabilito dopo qualche minuto, con Depay che ha potuto festeggiare la vittoria nel campionato Paulista con il suo Corinthians. (Fonte Video Account X finn - Score Universal)