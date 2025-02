Non sono mancati disordini e momenti di tensione nel corso del derby dell'East Derby tra Hansa Rostock e Dinamo Dresda in 3. Liga (terza divisione tedesca). La polizia locale, infatti, ha avuto il suo bel daffare con le intemperanze dei tifosi ospiti

Dallo spicchio dei tifosi della Dinamo Dresda all'interno del Ostseestadion di Rostock sono volati fumogeni in quantità industriale. Gli agenti di polizia sono dovuti intervenire per calmare gli animi. (Fonte Video Account X Casual Ultra Official).