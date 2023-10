Con una autorete a tre minuti dalla fine, il Cruzeiro vince il derby di Belo Horizonte contro i padroni di casa dell'Atletico Mineiro...

Dopo la partita il centrocampista Filipe Machado provoca i tifosi dell'Atletico, mimando il gesto di lanciare il mais per terra, tipico per i tifosi Cruzeiro: intendono dire, mais per le galline, ovvero i tifosi rivali...