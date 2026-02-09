Un'esultanza sfrenata per nulla: la rete è stata poi annullata e il tifoso accompagnato fuori dagli steward

Una partita stupenda e folle quella di ieri sera allo stadio di Anfield Road, con il Manchester City che ribalda negli ultimi minuti il vantaggio del Liverpool. Gli uomini di Pep Guardiola riescono a trovare pure il 3 a 1 sul finale, che però viene annullato. A niente è valsa la corsa coast-to-coast di Erling Haaland che lotta insieme a Dominik Szoboszlai, con il pallone che finisce lentamente in porta. Il norvegese si butta a terra esausto, mentre il resto della squadra si fionda verso il settore dei tifosi ospiti: ma solo uno va a festeggiare l'attaccante ex-Borussia. Un tifoso, infatti, invade il campo e va ad abbracciare Haaland, con gli steward che tentano di tirarlo su e scortarlo fuori.