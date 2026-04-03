Le telecamere hanno ripreso il gesto del centrocampista brasiliano del Timão: il direttore di gara estrae il cartellino rosso dopo la revisione

Non una partita come le altre, soprattutto per la rivalità storica tra Fluminense e Corinthias. E soprattutto di grande importanza per il proseguo della stagione delle due squadre di Rio de Janeiro e di San Paolo. A spuntarla è il Tricolor carioca, che batte il Timão per 3 a 1 - ma il momento che ha catturato l'attenzione delle telecamere è tutto per il centrocampista bianconero, Allan. Il brasiliano, infatti, viene ripreso mentre mostra i suoi attributi agli avversari, a pochi passi dal direttore di gara. Proprio l'arbitro verrà richiamato all'on field review del VAR proprio per il gesto del classe '97, che viene espulso per essersi toccato i genitali. Credits video: "Prime Video Sport Brasil" su X