L'avviso del giornalista Giuseppe Pastore ai giocatori di Inter e Roma, che scenderanno in campo circondati da fischi e rumori vari...

Attenzione a non fare come Salvatore Nobile, che in Inter-Roma del 27 marzo 1988 andò nel pallone e prese letteralmente fischi per fiaschi. Giuseppe Giannini trasformò il rigore ma l'Inter vinse 4-2.