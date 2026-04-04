derbyderbyderby calcio estero Il Birmingham celebra le leggende del club con una coreografia alla Peaky Blinders
LA NOTIZIA
Il Birmingham celebra le leggende del club con una coreografia alla Peaky Blinders
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Per promuovere l'uscita di "The immortal man", il Birmingham ha organizzato allo stadio una giornata a tema Peaky Blinders, con una splendida coreografia che ha accompagnato le squadre in campo, che ritraevano insieme al protagonista Tommy Shelby...
Da Tommy Shelby a Jude Bellingham. Il Birmingham celebra le sue leggende con una bellissima coreografia sugli spalti che si ispirava a "The Immortal Man", ultimo capolavoro della saga di Peaky Blinders. Al centro il protagonista, Tommy Shelby,, contornato da coloro che hanno fatto grande il club nei decenni, ciliegina sulla torta interamente dedicata al lancio del film che conclude l'iconica serie tv. Tifosi in visibilio anche se qualcuno ha storto il naso proprio per la presenza di Bellingham, non considerata "leggenda immortale" della società. Video credits: Birmingham, Instagram.