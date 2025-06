Il ricordo di una cavalcata sensazionale che portò i Blancos a vincere la prima edizione della competizione più importante d'Europa

Immagini in bianco e nero con una versione orchestrale e corale di "Begin the Beguine" (brano composto da Cole Porter) per rievocare ricordi di un tempo remoto. Un momento lontano, circa 69 anni, che si piazza nella stagione calcistica 1955-56. L'annata che sancì anche l'avvio della competizione più prestigiosa del Vecchio Continente: la Champions League - o com'era chiamata allora, la Coppa dei Campioni. A ricordare quella storica data è il Real Madrid che con un video sui propri profili social ha celebrato la vittoria della "Primera". Una storica cavalcata che porta i Blancos ad affrontare gli elvetici del Servette agli ottavi, i serbi del Partizan ai quarti e il Milan in semifinale. Poi lo Stade de Reims nella prima storica finale al Parco dei Principi di Parigi, il 13 giugno 1956. Uomo copertina e leggenda che ha trascinato il Real Madrid è il fuoriclasse Alfredo Di Stéfano. Infine, il ritorno in terra iberica con quella che sarà la "Primera" delle quindici che le "merengues" conquisteranno negli anni. Un segno del destino e della leggendaria storia del Real Madrid e la Champions League.