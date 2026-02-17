Per il club gallese di Championship ci saranno i Blues londinesi: Deadpool e Wolverine reagiscono così

Un'altra prova da "Premier League", un altro incontro prestigioso. Così il Wrexham di Ryan Reynolds, star di Hollywood e interprete dell'eroe Marvel, Deadpool, va avanti in FA Cup ed è pronto ad ospitare al Colliers Park il Chelsea. I sorteggi per la coppa britannica, la competizione più antica del calcio, si sono tenuti ieri: così Ryan Reynolds e il suo collega e amico Hugh Jackman (interprete di Wolverine) hanno reagito alla notizia. Credits video: "Football on TNT Sports" su X