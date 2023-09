Ivan Provedel aveva già segnato un gol…

di Vanni Zagnoli - Ivan Provedel non è nuovo a imprese del genere, si diceva una volta. Per un portiere segnare è il massimo, un’eccezione, a parte i rigori che calciava per esempio Rigamonti, già guardiano del Milan. Il friulano aveva già...

Nel febbraio del 2020, la Juve Stabia strappa il 2-2 quasi allo scadere sul campo dell’Ascoli, Provedel ci aveva già provato un po’ prima, al secondo tentativo aveva procurato un punto alle vespe, allora in serie B. Anche allora cross dalla sinistra e colpo di testa, ad anticipare l’uscita del collega. In Europa aveva segnato anche Marco Amelia, con il Livorno, in serie A Rampulla con la Cremonese, Taibi nella Reggina e Brignoli con il Benevento