Lazio, che trionfo contro il Milan! La gioia al fischio finale

Alla Lazio basta un gol di Isaksen nel primo tempo per battere il Milan e tornare a sorridere di fronte ai propri tifosi

Dopo settimane di protesta i tifosi biancocelesti tornano allo Stadio Olimpico e la Lazio risponde con una super prestazione contro il Milan. La squadra di Maurizio Sarri domina per larghi tratti e frena la corsa dei rossoneri, che non approfittano del mezzo passo falso dell'Inter capolista. Decide il gol di Isaksen, che scappa via a Estupinan e batte Maignan nel primo tempo (Credits Instagram @SSLazio)