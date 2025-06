La passione dei tifosi non conosce confini e ben lo sa un tifoso messicano presente sugli spalti per Monterrey-Inter valida per il Mondiale per Club.

Le emozioni che solo il calcio sa regalare passano anche per il Mondiale per Club e per Monterrey-Inter con una splendida scena vissuta sugli spalti. Le telecamere hanno inquadrato un supporter messicano che al gol di Sergio Ramos si è lasciato andare a uno splendido pianto liberatorio di gioia. Video credits Dazn Italia, Instagram