Modric e Casemiro, la reunion in vista di Brasile-Croazia

L'amichevole tra Brasile e Croazia ha offerto ai due ex Real Madrid l'occasione di riabbracciarsi: il saluto tra Modric e Casemiro

Sono stati due eroi della storia recente del Real Madrid, componendo insieme a Toni Kroos uno dei centrocampi più forti e completi di sempre. Luka Modric e Casemiro si riabbracciano negli Stati Uniti, in occasione dell'amichevole che si giocherà il 31 marzo ad Orlando tra Brasile e Croazia (Credits Instagram @roadto26usa)