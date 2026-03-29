Neve a Zenica, l’Italia si allena ancora a Coverciano e rimanda la partenza

Martedì 31 marzo è cerchiato in rosso sul calendario di tutti gli italiani, per la finalissima playoff di qualificazione Mondiale contro la Bosnia. Per la neve a Zenica, la truppa azzurra ha rimandato la partenza allenandosi ancora a Coverciano...

Un appuntamento da non sbagliare per l'Italia quello della Coppa del Mondo 2026 ma per riuscirci gli azzurri dovranno vincere martedì sera contro la Bosnia a Zenica. Al momento una forte nevicata ha cambiato i piani della squadra di Gattuso, che ha preferito restare ancora a Coverciano e allenarsi in mattinata tra le mura amiche, rimandando la partenza per le condizioni climatiche avverse. Volti concentrati, sorrisi e grande concentrazione per un gruppo molto unito che rema all'unisono verso un unico grande obiettivo. Video credits: Azzurri, Instagram.