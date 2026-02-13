L'attaccante della Nazionale italiana quasi irriconoscibile: un errore a porta vuota che non è da lui

Il volto dell'Italia di Gennaro Gattuso e capocannoniere della Serie A sta sorprendendo anche nella Saudi Pro League: così Mateo Retegui ha già messo a referto 12 reti in 20 partite con la maglia dell'Al-Qadisiya (terzo in campionato dietro Al-Nassr e Al-Hilal). Ma nella sfida di ieri contro il NEOM, l'ex-Atalanta e Genoa non ha saputo incidere come sa fare di solito. Anzi, è il protagonista di un errore clamoroso in area di rigore. Con il pressing asfissiante, il portiere degli ospiti regala la palla al centravanti italiano: un tiro a porta vuota che Retegui non riesce a insaccare, anzi lo stampa sul palo. Un erroraccio che non fa parte del suo repertorio.