Ad un passo dalla momento chiave, il tifoso potrebbe finalmente porre fine ai 493 giorni senza andare dal barbiere

Il Manchester United sembra essere rinato grazie a Michael Carrik. Il tecnico inglese, nominato ad interimi dopo l'esonero di Ruben Amorim, è riuscito a mettere quattro vittorie di fila ed oggi arrivare una storica quinta vittoria consecutiva contro il West Ham. Storica perché porrebbe fine ad una sfida personale di un tifoso che è riuscito a diventare virale ovunque: si tratta di Frank Ilett, conosciuto sui social come "The United Strand", il quale ha fatto il voto che non si sarebbe tagliato i capelli fino a quando i Red Devils non avrebbero trovato un filotto di cinque successi consecutivi. Per l'occasione che potrebbe realizzarsi oggi, anche una stella del calibro di Gerard Piqué ha voluto incontrare The United Strand, il quale gli ha rivelato da quanto tempo non si taglia i capelli: "Sto facendo questa sfida da 493 giorni". Credits video: Kings League Spain su X