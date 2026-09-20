Elias Egouli è diventato lo sfortunato protagonista di Achen-Fortuna Dusseldorf. La sfida valevole per la settima giornata di terza serie tedesca si è conclusa col punteggio di 1-0. L'espulsione rimediata dal difensore ha inevitabilmente impattato sulla resa della squadra, che si è trovata costretta a operare la quinta sostituzione entro il 60°.

Achen-Fortuna Dusseldorf 1-0, l'allenatore del Fortuna: "Egouli? Sapeva di essere stato ammonito"

. C'è poco altro da aggiungere alle analisi del tecnico del Fortuna Dusseldorf, Alexander. Costretto all'inferiorità numerica per l'ultima mezz'ora di partita, il Fortuna ha pagato dazio con un risultato negativo. Pur accettando l'attenuante di una tenuta psico-fisica non all'altezza, il difensore Egouli poteva evitare di farsi ammonire per la seconda volta. È alche il classe 2002 ha lasciato in dieci i suoi, dopo aver ricevuto il primo cartellino al 17°.

FUERTH, GERMANIA - 17 MAGGIO: Noel Futkeu dello SpVgg Greuther Fürth ed Elias Egouli del Fortuna Düsseldorf si sfidano per il pallone durante la partita di 2. Bundesliga tra SpVgg Greuther Fürth e Fortuna Düsseldorf al Sportpark Ronhof Thomas Sommer il 17 maggio 2026 a Fuerth, Germania. (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

Reduce da un infortunio nel pre-stagione, Egouli ha probabilmente pagato una condizione non ancora ottimale. Di seguito le parole di Ende: "Si è visto che fosse stanco, non solo nelle gambe, anche nella testa". Il tecnico ha preferito a fine primo tempo assumersi la responsabilità, sostituendo altri tre calciatori e lasciando in campo il 24enne tedesco. Non c'è stata neanche troppa fortuna, dato che soltanto 60 secondi prima del rosso a Egouli, Ende aveva anche operato il quarto cambio.

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E sul non averlo tolto dal campo prima, Ende ha risposto così: "". Quindi un richiamo forte al suo giocatore: "Abbiamo parlato spesso dell'importanza di finire le partite in 11. Solitamente non corriamo grossi rischi. Se si rivede l'episodio del rosso, si nota che c'erano altri due o tre giocatori in grado di intervenire.Non doveva usare il braccio, ha sbagliato soluzione".