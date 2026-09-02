Il matrimonio tra il Paris Saint-Germain e Renato Sanches è ufficialmente giunto ai titoli di coda. Secondo quanto riportato dai media portoghesi e confermato nelle ultime ore, il centrocampista ha raggiunto un'intesa con il club parigino per la rescissione consensuale del contratto che lo legava alla squadra della capitale francese per un altro anno. A 29 anni, l'ex talento del Benfica si ritrova così padrone del proprio destino calcistico, libero di scegliere la prossima tappa di una carriera che ha vissuto troppi alti e bassi ma che conserva sprazzi di assoluto valore.

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Un'avventura parigina mai decollata

Renato Sanchez si aggiunge ai giocatori in cerca di una maglia

Arrivato a Parigi nell'estate del 2022 dal Lille per una cifra intorno ai ventotto milioni di euro, Sanches non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista stabile nello scacchiere dei campioni di Francia. La sua prima stagione in maglia rossoblù si era chiusa con ventisette presenze complessive e due reti, un bottino troppo magro per giustificare le aspettative. Da lì in poi è iniziato un lungo girovagare in prestito, tra le esperienze alla Roma, il ritorno sentimentale al Benfica e la parentesi al Panathinaikos, tappe che non hanno invertito la rotta ma che hanno evidenziato la necessità di un taglio netto con il passato.Il mercato estivo ha chiuso i battenti nei principali campionati europei, ma per gli svincolati la partita continua. I giocatori senza contratto possono ancora trovare una nuova squadra e, tra i nomi disponibili, ci sono diversi profili con una lunga esperienza ai massimi livelli.

Tra i giocatori offensivi spicca anche Jadon Sancho. L'inglese, 26 anni, è ancora alla ricerca della squadra giusta per rilanciarsi dopo un'esperienza complicata al Manchester United. Il talento mostrato al Borussia Dortmund non è mai stato messo in discussione e la sua capacità di giocare sull'esterno e creare superiorità può ancora attirare diversi club.

Altro nome ambito, ma che probabilmente cerca ancora un ricco ingaggio è Karim Benzema. L'attaccante francese, 39 anni, ha di recente rescisso il contratto con l'Al Hilal e cerca una nuova squadra a cui può dare un peso offensivo che pochi altri possono vantare.

In Italia, invece, uno dei nomi più interessanti è quello di Matteo Darmian. Dopo sei stagioni all'Inter e nove trofei conquistati in nerazzurro, il difensore ha chiuso la sua esperienza a Milano. A 36 anni resta un giocatore estremamente duttile, capace di giocare su entrambe le fasce e anche come braccetto nella difesa a tre. Esperienza e affidabilità sono le sue principali qualità.

MILAN, ITALY - MAY 17: Matteo Darmian dell'FC Internazionale festeggia il 21° Scudetto durante la parata in autobus il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Con Darmian c'è anche Francesco Acerbi, altro veterano del calcio italiano. Il centrale ha lasciato l'Inter dopo quattro stagioni e diversi trofei conquistati, tra cui lo scudetto e la Supercoppa. A 38 anni non può più garantire continuità assoluta, ma resta un difensore con grande esperienza, personalità e conoscenza delle partite di alto livello. Altro ex Inter è il centrocampista Marcelo Brozovic (33 anni) che ha chiuso la sua avventura araba all'Al Nassr e cerca squadra in Europa.

Anche Dani Carvajal rappresenta un giocatore con un palmarès fuori dal comune. Il terzino spagnolo ha trascorso gran parte della carriera al Real Madrid, conquistando praticamente tutto. A 34 anni può ancora offrire esperienza e conoscenza del calcio di alto livello, anche se la condizione fisica sarà determinante per capire quale contributo potrà garantire.

Tra i profili più interessanti per età c'è invece Diogo Leite. Il portoghese, 27 anni, è reduce dall'esperienza all'Union Berlino e ha maturato esperienza in Bundesliga e nelle competizioni europee. Un centrale mancino ancora nel pieno della carriera può rappresentare un'opportunità importante per diversi club alla ricerca di un rinforzo in difesa.

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Daniel Carvajal del Real Madrid festeggia dopo che il compagno di squadra Gonzalo Garcia ha segnato il primo gol della squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabeu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

A centrocampo c'è Yves Bissouma, 30 anni, con una lunga esperienza in Premier League tra Brighton e Tottenham. Il maliano è un giocatore fisico e dinamico, abituato a giocare davanti alla difesa e a garantire equilibrio. Un profilo che può tornare utile a una squadra alla ricerca di intensità e centimetri in mezzo al campo.

Il curriculum più prestigioso, è quello di David Alaba. L'austriaco ha giocato con Bayern Monaco e Real Madrid, vincendo Champions League e numerosi titoli nazionali e internazionali. A 34 anni e dopo alcune difficoltà fisiche, resta però da valutare la sua tenuta atletica. La possibilità di ricoprire più ruoli rimane comunque un vantaggio importante.

In attacco c'è poi Mauro Icardi. L'argentino, 33 anni, ha lasciato il Galatasaray dopo una carriera che lo ha visto protagonista anche in Serie A con Sampdoria e Inter, oltre che al Paris Saint-Germain. Rimane soprattutto un centravanti d'area, con un senso del gol che lo ha accompagnato per tutta la carriera. La condizione fisica sarà uno degli aspetti da valutare per il prossimo club.

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Chiude la lista, l'inglese può vantare una lunga esperienza ai massimi livelli con Manchester City e Chelsea, anche se le ultime stagioni sono state complicate. Così come la sua vita privata, visto che di recente è stato coinvolto in un incidente d'auto ed è stato accusato di guida pericolosa, ma, soprattutto di essere stato trovato in possesso di protossido d'azoto (noto anche come gas esilarante).

In parole povere, per i club che hanno ancora qualche casella da riempire, il mercato dei parametri zero può diventare una soluzione da non sottovalutare.